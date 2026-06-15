William Hartung discusses his recent Nation magazine article, “The Pentagon is Going ‘AI First,’” and issues related to growing concern about the unregulated military applications of AI. Hartung is co-author with Ben Freeman of “The Trillion Dollar War Machine: How Runaway Military Spending Drives America Into Foreign Wars and Bankrupts Us At Home.”
The Pentagon’s Dangerous Rush to Adopt and Deploy AI into All Military Missions
Interview with William D. Hartung, senior research fellow, Quincy Institute for Responsible Statecraft, conducted by Scott Harris