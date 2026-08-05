Between The Lines – Aug. 5, 2026 – Full Show

Between The Lines – Aug. 5, 2026 – Full ShowListen to the full show here August 5, 2026William Leogrande: Cuba’s Economy Grinds to a Halt Amid Trump’s Economic Blockade, Triggering Humanitarian CrisisJ. Patrick Coolican: Local Nonviolent Organizing is Most Effective Defense Against Trump’s Midterm Election SubversionJason Stanley: Yale University President Surrenders to Trump Regime’s Demands for Political and Ideological AlignmentBob Nixon: This Week’s Under-reported News Summary – Aug. 5, 2026 Subscribe to our Podcast Subscribe to our Email List:Subscribe to our Weekly Summary